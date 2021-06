Covid: ancora movida violenta a Genova, un denunciato

(ANSA) - GENOVA, 24 GIU - Ancora movida violenta la scorsa notte a Genova. Questa volta la polizia è dovuta intervenire sul lungomare, davanti al Baretto di Corso Italia per una rissa tra ragazzi. All'arrivo delle volanti però il gruppo si è dileguato.

Un giovane di 20 anni ha provato a scappare ferendo lievemente un agente. Per questo è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale.

Non è la prima volta che davanti al locale scoppiano risse tra ragazzi, molto spesso ubriachi, costringendo le forze dell'ordine a intervenire. Nella notte, inoltre, numerosi interventi per schiamazzi nel centro storico. Da quando è caduto il coprifuoco e la regione è entrata in zona bianca, le notti del fine settimana hanno creato non pochi problemi per episodi di violenza. (ANSA).