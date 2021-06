A Spezia un'area per studiare dedicata a Petacco

(ANSA) - GENOVA, 24 GIU - Un nuovo spazio dedicato agli studenti e ai giovani: apre domani alla Spezia l'Accademia un luogo in cui sarà possibile studiare, leggere, informarsi. Oggi la presentazione del progetto realizzato dalla Fondazione Carispezia, che ha acquisito e rimesso a nuovo i locali di una vecchia sala giochi. L'intervento ha permesso di riqualificare un immobile degradato, diventato un'area studio e lettura con 60 postazioni. Con le restrizioni covid i posti a disposizione al momento saranno 42. "Abbiamo recuperato una zona della città degradata, restituendo un luogo in cui i giovani potranno incontrarsi, studiare e formarsi. È un segnale importante che volevamo dare, in questo momento di ripartenza" sottolinea Andrea Corradino, presidente della Fondazione Carispezia. Per accedere all'Accademia sarà a disposizione una App, che consentirà non solo di prenotare il posto per studiare ma anche di accedere ai servizi wi fi. In futuro lo spazio, di 300 metri quadri, potrebbe ospitare anche piccoli eventi culturali.

"Abbiamo voluto intitolare questo spazio ad Arrigo Petacco - aggiunge Corradino -, storico e giornalista di fama, per anni membro del consiglio di indirizzo della Fondazione, il cui impegno a favore del mondo della cultura sarà così ricordato dalla nostra comunità". (ANSA).