Rifiuti: per ReLife due acquisizioni e nuova sede a Genova

(ANSA) - GENOVA, 23 GIU - ReLife, gruppo attivo nel riciclo e nell'economia circolare, ha inaugurato la nuova sede a Genova in via Corsica. Con l'occasione ha annunciato di aver realizzato due nuove acquisizioni che ne fanno una delle 25 aziende con un fatturato oltre i 250 milioni di euro ad avere il 'quartier generale' nel capoluogo ligure. Al taglio del nastro hanno partecipato il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, l'assessore regionale allo Sviluppo economico Andrea Benveduti, il sindaco Marco Bucci, il presidente uscente di Confindustria Genova Giovanni Mondini, il presidente della Camera di Commercio di Genova Luigi Attanasio, i fondatori di ReLife, Marco Benfante, Paolo Benfante ed Enzo Scalia. La sede a Genova occuperà 15 dei circa 650 dipendenti del gruppo.

Il nuovo shopping annunciato oggi riguarda i gruppi Plastipoliver e General Packaging. Il primo è composto da Plastipol e Plastipoliver, aziende specializzate nel recupero e nel trattamento di materiali plastici, in provincia di Alessandria. Il secondo è formato da General Packaging di Vercelli, VGK in provincia di Cremona e Hamm Pack in provincia di Brescia, aziende produttrici di scatole in cartone ondulato realizzate con carta riciclata. "Siamo orgogliosi delle nuove acquisizioni e dell'inaugurazione della nuova sede di Genova - ha dichiarato il presidente del gruppo Marco Benfante - Con la produzione industriale di imballaggi in plastica e cartone, la nostra azienda acquisisce un know how di eccellenza".

"Un investimento segno della vita che riparte, è simbolico che avvenga all'indomani della ripartenza del Paese. ReLife è un'azienda che porta tecnologia e innovazione nel campo del riciclo e dell'ambiente sui cui si punta moltissimo a livello europeo", ha evidenziato Toti. "Vorrei complimentarmi con un'azienda che porta risultati che si vedono - ha aggiunto il sindaco Bucci - ReLife nell'ambito del riciclo tratta tutto quello che viene fuori da 10-15 milioni di persone, un quarto dell'Italia, il fatto che una grande azienda investa qui a Genova è importante". (ANSA).