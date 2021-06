Festival dello Spazio alla scoperta dell'acqua nel cosmo

(ANSA) - GENOVA, 23 GIU - L'acqua sulla Terra e nel cosmo, la 'Space Economy', le tre missioni appena arrivate su Marte e altre destinate a spingersi ancora più lontano, saranno i temi protagonisti della quinta edizione del Festival dello Spazio di Busalla (8-11 luglio). La rassegna è stata presentata a Genova dal primo astronauta italiano Franco Malerba, dall'assessore regionale alla Cultura Ilaria Cavo e dal sindaco di Busalla Loris Maieron.

"Il tema scientifico che farà da filo conduttore di questa edizione, e al quale è dedicata la giornata del sabato, è l'acqua nel cosmo", spiega Malerba. "Attraverso conferenze andremo a cercare di capire perché la Terra è così ricca d'acqua mentre, nel sistema solare, se ne vede ben poca; cercheremo l'acqua su Marte e sui satelliti di Giove e di Saturno, Europa e Encelado. - continua Malerba- Cercheremo l'acqua perduta sugli asteroidi e scopriremo i progetti per rendere possibile la coltivazione nello spazio, passo fondamentale per una colonizzazione a lungo termine di Luna e Marte".

Il festival dedicherà un focus alle potenzialità dell'agricoltura spaziale. "Coltivare sulla Luna o su Marte è la possibilità che oggi possiamo immaginare di raggiungere, con un'agricoltura molto parsimoniosa in termini di acqua e risorse.

- prospetta Malerba - Della mia esperienza di astronauta ricordo la vista della Terra, una sfera distante con tanta acqua, l'acqua degli Oceani è un qualcosa che mi è rimasto impresso perché è davvero un unicum nell'Universo".

"Il Festival dello Spazio conferma di essere diventato un punto di riferimento per gli appassionati della materia", evidenzia l'assessore Cavo.

"Da questa avventura Busalla ottiene peculiarità importantissime per lo sviluppo futuro", commenta il sindaco Maieron. (ANSA).