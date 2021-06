Ex Ilva: nuova assemblea lavoratori a Genova

(ANSA) - GENOVA, 23 GIU - E' in corso una nuova assemblea dei lavoratori nello stabilimento ex Ilva di Genova Cornigliano dopo quella di ieri in cui è stato deciso di bloccare il traffico sulla Guido Rossa, una delle principali arterie viarie del ponente genovese, poi rimosso nel pomeriggio. I lavoratori di Acciaierie Italia protestano contro il ricorso della cassa integrazione ordinaria dopo quella per covid perché, dicono, gli ordini ci sono. La cigo dovrebbe scattare la prossima settimana.

I dipendenti sono anche riuniti in presidio davanti ai cancelli dello stabilimento. "Chiediamo il ritiro della cassa integrazione, visto che lunedì ci sarà l'incontro con il ministro del lavoro", e ancora "chiediamo che il Governo si esprima sulla cig visto che è nel capitale aziendale e che cosa vuol fare dell'acciaio in Italia", dicono i sindacati. E' atteso un nuovo blocco della Guido Rossa.

La polizia locale ha predisposto servizi speciali per favorire lo scorrimento del traffico. (ANSA).