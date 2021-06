Sanremo: 140 eventi per l'estate e torna l'auditorium Alfano

(ANSA) - SANREMO, 22 GIU - Sono 140 gli eventi, da luglio a settembre, per l'estate 2021 di Sanremo, con l'auditorium Franco Alfano che torna ad essere una location di punta per gli eventi musicali. Come noto non è stato invece raggiunto l'accordo tra il Comune e la Rai per tenere l'evento 'Sanremo Estate' e ancora per quest'anno saltano le sagre. "Un mix di divertimento e leggerezza per una estate all'insegna della ripartenza - ha assicurato comunque il sindaco della città dei fiori Alberto Biancheri, alla presentazione del calendario degli eventi -. In cartellone circa 140 eventi di musica, teatro, cinema, gastronomia, moda, intrattenimento per le famiglie, shopping".

Ma la novità è il ritorno dell'auditorium Franco Alfano: "Finalmente restituito alla città dopo quindici anni - ha aggiunto Biancheri - dove si esibirà la nostra Orchestra Sinfonica". Diverse le location in cui si svolgeranno gli appuntamenti: da piazza Borea D'Olmo, dove tra l'altro è previsto il cinema all'aperto, in collaborazione con l'Ariston; al Casinò, con concerti di Marco Masini (10 luglio) e Fiordaliso (4 settembre), ma anche Burlesque e Festival della Mosa. E poi, il centro cittadino, il Porto Vecchio; Villa Ormond, che sarà dedicata alla musica jazz, swing e classica, tra cui la rassegna Zazzarazzaz; ma anche Villa Nobel, con intrattenimenti per famiglie e bambini e Solea (Festival della cultura mediterranea) e il centro storico della Pigna. Non ultime le frazioni di Coldirodi, Poggio e San Romolo. "Senza dimenticare il calendario delle manifestazioni sportive - ha affermato l'assessore al Turismo Giuseppe Faraldi - che stando dando ampi risultati in termini di presenze e di promozione turistica della nostra città e che ci permette di raggiungere un numero di appuntamenti superiore a 170. Gli eventi saranno tutti a ingresso contingentato, con prenotazione obbligatoria (su www.sanremo2021.eventbrite.it). Sempre per motivi di sicurezza sarà misurata la febbre, all'ingresso, a tutti i partecipanti.

