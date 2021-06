Musei: Forte San Giovanni a Finalborgo si rinnova

(ANSA) - SAVONA, 22 GIU - Sono stati presentati questa mattina gli interventi di riqualificazione di Forte San Giovanni a Finalborgo (Savona): nuovi pannelli, interventi per la sicurezza dei percorsi, spazi e attrezzature pensate per rendere il forte sempre più fruibile dai visitatori, oltre a interventi di tutela e manutenzione dell'edificio.

Nel dettaglio sono stati progettati e realizzati diversi pannelli descrittivi, disponibili in italiano e in inglese, che si affiancano alle audioguide in quattro lingue. L'obiettivo è consentire ai visitatori di scoprire il forte e il paesaggio circostante attraverso nuovi dati sulla storia dell'edificio e sul territorio. È stata inoltre installata all'interno del Forte una segnaletica direzionale per agevolare l'orientamento dei visitatori all'interno della struttura. Questi interventi sono stati realizzati dalla Direzione regionale Musei Liguria in coordinamento con il Mudif - Museo diffuso del Finale.

Previsti inoltre alcuni lavori funzionali a migliorare la fruibilità e l'accessibilità del Forte, che coinvolgeranno spazi esterni e interni e riguarderanno, tra l'altro, l'acquisto di nuovi arredi e l'allestimento di un'area informativa e di accoglienza per i visitatori. Verrà inoltre creato uno spazio tranquillo e riservato dedicato alla cura dei bambini, appositamente attrezzato e riscaldato. Proseguono infine gli interventi di manutenzione della struttura che nei mesi scorsi hanno interessato la Cappella (con il recupero degli intonaci e il restauro di un'antica porta lignea del XVII secolo) e porte e finestre del Forte . (ANSA).