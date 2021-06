Ex Ilva: iniziata assemblea lavoratori Genova contro cig

(ANSA) - GENOVA, 22 GIU - Assemblea stamani alle 7 davanti ai cancelli dell'ex Ilva di Cornigliano. I lavoratori delle Acciaierie Italia, scesi in sciopero per protestare contro la cassa integrazione ordinaria decisa "in assenza di una crisi di mercato", hanno attaccato uno striscione davanti al varco d'accesso dello stabilimento con scritto 'Che l'inse!', 'Che inizi!. L'ipotesi di cig ordinaria era stata respinta ieri nel corso dell'incontro tra rsu, direzione aziendale e segreterie di Fiom, Fim e Uilm. (ANSA).