Ponte: Bucci, Genova avrà rimborso che deve avere

(ANSA) - GENOVA, 21 GIU - "La trattativa con Aspi per rimborsare Genova sta andando avanti, abbiamo tante azioni in corso, sono confidente che riusciremo ad avere quello che la città deve avere". Così il sindaco Marco Bucci a margine di un incontro pubblico interviene sulle trattative in corso per il risarcimento dei danni provocati al capoluogo ligure dal crollo del ponte Morandi. "C'è stato un grandissimo danno, - commenta - alcuni consulenti durante il periodo d'assenza del ponte parlavano di 6 milioni di euro al giorno come ricaduta economica sulla città, quindi fate i conti e vedete di cosa stiamo parlando". (ANSA).