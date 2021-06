Covid: 8 nuovi positivi, un morto

(ANSA) - GENOVA, 21 GIU - Sono 8 i nuovi casi di positività al covid registrati in Liguria nelle ultime 24 ore a fronte di 2342 tamponi (1703 molecolari e 539 antigenici rapidi). Il tasso di positività è dello 0,34%. Attualmente i positivi sono 1658, 13 meno di ieri, mentre da inizio pandemia i contagiati sono stati 103159. I nuovi casi sono stati scoperti 3 nell'area di Genova, 2 nel Savonese, 1 nel Tigullio e nell'Imperiese. Nessun caso nello spezzino. Uno è residente fuori regione.

Gli ospedalizzati sono 42 come ieri. Di questi 8 sono in terapia intensiva. C'è un morto, per un totale di 4347. I guariti sono 20. In isolamento domiciliare ci sono 201 persone, 35 meno di ieri e in sorveglianza attiva ce ne sono 580.

I vaccini consegnati sono 1.304.976, quelli somministrati 1.217.067, il 93%. Nelle ultime 24 ore sono state inoculate 10.814 dosi. Hanno concluso il ciclo vaccinale in 419.979 (ANSA).