Mezzo igiene urbana precipita sotto strada, nessun ferito

(ANSA) - BORDIGHERA, 20 GIU - Un autocompattatore della Docks Lanterna, l'azienda che gestisce il servizio di igiene urbana a Bordighera, è precipitato nel vuoto, verso le 9, in frazione Sasso, forse a causa di un guasto al freno di stazionamento, compiendo un volo di diversi metri. Una doppia tragedia è stata evitata: Il primo a scamparla è stato il conducente del mezzo, che era appena sceso per svuotare alcuni cassonetti. Quindi, c'è l'ex assessore al Bilancio del Comune di Bordighera, Silvano Maccario, che stava passeggiando con il cane a pochi metri di distanza. "Mi trovavo vicino al cancello di casa, quando ho visto un camion volante - racconta Maccario -. Per fortuna, la sorte ha voluto che cadesse tre metri più in là, altrimenti non sarei qui a raccontarlo. E' stato davvero un colpo di fortuna".

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con la polizia locale e accertamenti sono in corso per ricostruire la dinamica dell'incidente. Stando ai primi accertamenti: il conducente si sarebbe fermato a bordo strada, azionando il freno, per poi scendere e andare a svuotare i cassonetti. Pochi istanti dopo, il mezzo ha cominciato a muoversi, finendo prima contro il muro di cinta della carreggiata, poi sotto strada. (ANSA).