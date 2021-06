Covid: in Liguria altri 18 contagi, ancora giù positivi

(ANSA) - GENOVA, 20 GIU - L'epidemia di covid vede altri 18 contagi in Liguria, emersi dopo 2.153 tamponi molecolari e 1.355 test antigenici rapidi. Il totale dei casi positivi si riduce ancora di 4 unità e scende a quota 1.671. Anche gli ospedalizzati totali diminuiscono ancora: sono 42 (-1), con ancora otto persone in terapia intensiva, come già alla vigilia.

Si registra ancora un nuovo decesso, una donna di 84 anni, deceduta all'ospedale San Martino venerdì 18 giugno. In sorveglianza attiva in regione attualmente ci sono 610 persone (650 ieri). I nuovi contagi sono stati 8 a Genova in Asl3 e 1 nel Tigullio in Asl4, 5 a Savona, 3 a La Spezia e 1 a Imperia.

Rispetto alla campagna vaccinale, le dosi somministrate ammontano ad oggi alle 16 a 1.206.593, pari al 92% di quanto consegnato. Nelle ultime 24 ore sono stati fatti 1.894 vaccini a mRna (Comirnaty e Moderna) e appena due somministrazioni di vaccini a vettore virale (AstraZeneca o Johnson).

In Liguria 387.210 persone hanno completato il ciclo vaccinale con Corminaty o Moderna ricevendo anche la seconda dose. 29.037 hanno avuto la seconda dose di AstraZeneca. (ANSA).