Violenza donne: una giornata in barca a vela per le vittime

(ANSA) - GENOVA, 19 GIU - Una giornata gratuita in barca per le donne vittime di violenza: sarà possibile grazie al progetto 'Una vela per la donna', presentato questa mattina a Genova, nell'ambito degli eventi legati alla regata velica The Ocean Race Europe. Lo promuovono l'assessorato alle Pari Opportunità e relativi Diritti del Comune di Genova con l'assessorato alle Politiche Sociali e Giovanili, e l'Assessorato allo Sport e impianti sportivi del Comune di Loano. Tra le motivazioni dell'iniziativa, l'idea che la vela porti ad attivare risorse interne e rafforzare l'autostima, a rispettare l'ambiente ed entrare in empatia con l'altro, a lavorare in squadra, e a responsabilizzarsi. Nella prima settimana di settembre verrà poi realizzata una giornata velica aperta al pubblico presso le sezioni della Lega Navale di Genova e di Loano, i cui proventi saranno devoluti ai Centri antiviolenza del territorio.

Il progetto è nato dall'iniziativa delle associazioni Liguria Giovane, Sons of Ocean e l'Associazione Velica Hakuna Matata. Si sono aggiunti attori locali impegnati nel mondo velico e orientati a promuovere percorsi di inclusione sociale delle donne vittime di violenza: Lega Navale regionale, Centro antiviolenza Mascherona, Centro per non subire violenza, Centro antiviolenza Pandora, Centro antiviolenza Artemisia Gentileschi.

"Con The Ocean Race, Genova sarà la capitale europea della vela ed è importante non scordarci in questa occasione della violenza sulle donne", "lo sport è da sempre la via maestra per riscoprire le proprie energie interiori e la propria autonomia", commenta in una nota l'assessora alle Pari opportunità del Comune di Genova Giorgio Viale. "Un progetto il cui obiettivo - afferma l'assessore alla cultura e sport del Comune di Loano Remo Zaccaria - è anche quello di sensibilizzare sul tema delle donne vittime di violenza e raccogliere risorse per sostenere i Centri antiviolenza del territorio ligure". (ANSA).