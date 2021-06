Pressing Fiorentina su Italiano, Spezia pensa a Nicola

(ANSA) - GENOVA, 19 GIU - È fortissimo il pressing della Fiorentina che deve sostituire Gennaro Gattuso. Il primo obiettivo è il tecnico dello Spezia Vincenzo Italiano che fino a qualche settimana fa sembrava destinato a restare in Liguria, tanto che al termine dello scorso campionato concluso con una brillante salvezza aveva rinnovato con i liguri fino al 2023. Ma c'è una clausola che gli permette di liberarsi con un indennizzo per lo Spezia di un milione di euro. E dunque è iniziata la caccia al sostituto per gli Aquilotti, con il nome di Davide Nicola che appare il più gettonato. Nelle ultime due stagioni Nicola ha fatto autentiche imprese conquistando la salvezza con Genoa e Torino. Per lui sarebbe un ritorno a casa visto che aveva indossato proprio la maglia dello Spezia nella stagione 2006-07 (ANSA).