Ocean Race Europe, Vittorie per Offshore Team Germany e Mirpuri

(ANSA) - GENOVA, 19 GIU - Finale thriller a Genova con Offshore Team Germany e i portoghesi di Mirpuri Foundation Racing Team vincono la prima edizione di The Ocean Race Europe nelle due classi IMOCA e i VO65. Dodici gli equipaggi internazionali che hanno mollato gli ormeggi per partecipare all'ultima prova competitiva dell'evento, partito lo scorso 29 maggio da Lorient in Francia. La premiazione di questa prima edizione di The Ocean Race Europe si è svolta nella grande piazza delle Feste del Porto Antico di Genova dove i vincitori delle classi IMOCA e VO65 hanno ricevuto uno speciale trofeo, e sono stati salutati dal caloroso pubblico locale. (ANSA).