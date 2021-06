Liguria, 14 positivi, incidenza scende a 0,26%

(ANSA) - GENOVA, 19 GIU - Sono 14 i nuovi casi di positività al Covid19 in Liguria su 5.429 test (2.497 molecolari e 2.932 antigenici), per un'incidenza complessiva che scende allo 0,26%.

Invariate, rispetto a ieri, le ospedalizzazioni (43) e i pazienti in terapia intensiva. I dati-flusso riportati nel quotidiano bollettino di Regione Liguria in base a quelli forniti da Alisa al Ministero riportano un solo decesso avvenuto il 17 giugno, una donna di 83 anni morta nel Savonese. I soggetti in sorveglianza attiva sono 650, mentre aumentano di 5 unità le persone in isolamento domiciliare: ad oggi sono 248.

Per quanto riguarda la campagna di vaccinazioni sono state somministrate 1.204.634 dosi, il 92% delle dosi ricevute dalla struttura commissariale. Nelle ultime 24 ore sono state somministrate 9.475 dosi di Comirnaty (Pfizer)-Moderna e 554 dosi di Vaxzevria (AstraZeneca)-Johnson. In tutto sono 415.842 le persone vaccinate con due dosi: 386.808 con vaccini a mRna e 29.034 con vaccini a carica virale. (ANSA).