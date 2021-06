Calcio: Samp, presto incontro con Giampaolo

(ANSA) - ROMA, 19 GIU - Entro metà della prossima settimana la Sampdoria avrebbe messo in agenda l'appuntamento con l'ex tecnico Marco Giampaolo, già sulla panchina blucerchiata dal 2016 al 2019. Nelle ultime ore i contatti si sarebbero intensificati e sarebbe decisamente in vantaggio rispetto a Roberto D'Aversa e Beppe Iachini. Giampaolo è legato fino al 30 giugno 2022 al Torino per un ingaggio di 1,5 milioni, e proprio con la società granata la Samp sarebbe al lavoro per trovare un'intesa: se la società piemontese contribuisse al pagamento dello stipendio del tecnico si potrebbe trovare l'accordo definitivo ma non sono esclusi ulteriori colpi di scena. (ANSA).