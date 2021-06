Torna la Biennale di Genova, 41 location per 210 artisti

(ANSA) - GENOVA, 18 GIU - Verrà inaugurata il 19 giugno la quarta Biennale di Genova - Esposizione Internazionale d'Arte Contemporanea, in programma tra palazzi e botteghe del centro storico fino al 3 luglio. "Genova torna a essere teatro di uno degli eventi nazionali dell'arte contemporanea, con 45 location espositive e 210 artisti provenienti da 20 nazioni diverse - ha spiegato l'assessore alla Cultura di Regione Liguria Ilaria Cavo -. E' un altro evento che proietta Genova in una dimensione internazionale. Ci sarà un connubio tra innovazione dell'arte contemporanea e storia dei nostri splendidi palazzi, un mix che ci regalerà un effetto magico". La Biennale, che sarà inaugurata alle 11 a Palazzo del Principe di Genova, è a cura di Mario Napoli, Flavia Motolese e Andrea Rossetti. Organizzata da Satura Palazzo Stella e patrocinata da Regione Liguria. "Il nostro è un atto di coraggio che vogliamo trasmettere a tutti gli artisti - ha spiegato Mario Napoli, presidente di Satura e curatore della manifestazione -.

Crediamo molto nell'arte e in questo evento, forti anche dei numeri da capogiro che abbiamo registrato nella Biennale 2019.

Abbiamo deciso di agire in controtendenza e di procedere nell'organizzazione di questa quarta edizione, nonostante il Covid. E considerando la grande partecipazione da parte degli artisti e la risposta positiva della città abbiamo ottenuto un risultato straordinario e vinto la scommessa fatta". (ANSA).