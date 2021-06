Slow Fish invita a scoprire la cucina ligure

(ANSA) - GENOVA, 18 GIU - A Slow Fish, che sarà in presenza a Genova dall'1 al 4 luglio e in streaming per tutto il mese di giugno, non mancano le occasioni per approfondire la conoscenza della ristorazione ligure, grazie ai numerosi appuntamenti organizzati dai ristoranti che da Levante a Ponente fino ai caruggi genovesi rientrano nel progetto Liguria Gourmet.

Slow Fish invita a cercarli sul sito.

Tra questi il 26 giugno e 3 luglio, h. 11, presso il ristorante Bosio di Tovo San Giacomo (Savona), degustazione sulla parmigiana ligure di acciughe, focalizzata sull'impiego delle acciughe nella cucina dell'entroterra. La Liguria, terra di transizione tra il mare e l'oltregiogo, regala piatti unici e materie prime autentiche: in questo laboratorio assaporerete tutto il gusto della parmigiana di acciughe, un piatto estivo, fresco e gustoso, realizzato con prodotti del territorio.

30 giugno h. 18:30, presso l'Osteria della Foce di La Spezia, la dimostrazione di ricette che prevedono l'utilizzo di crostacei locali e, in ultimo, la cena focalizzata su questa importante risorsa del Mar Ligure 1 luglio h. 16, presso il ristorante Manuelina di Recco (Ge), una dimostrazione di cucina (e degustazione) sulla palamita e il suo insolito incontro con la frutta Infine, il 17 e 24 giugno e l'1 e 2 luglio h. 18:30, sempre a Recco, presso il ristorante Vitturin 1862 tante degustazioni e dimostrazioni dedicate ai grandi classici della cucina ligure di mare, dall'acciuga ripiena al cappon magro, dai ravioli ripieni di pesce alla salatura delle acciughe. (ANSA).