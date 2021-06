Porti: frenata su copertura bacini di carenaggio a Genova

Frena il progetto di copertura dei bacini di carenaggio di Genova, che dovrebbe riguardare sia i cinque di Ente bacini sia quelli dello stabilimento Fincantieri di Sestri Ponente, con la doppia funzione di contenere le emissioni inquinanti e supportare i pannelli per dare energia al porto, da finanziare con i fondi del recovery.

"Per i bacini più grandi c'è un problema di impatto paesaggistico molto forte che stiamo valutando - spiega il presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mar ligure Occidentale Paolo Emilio Signorini -. Resta in piedi che faremo elettrificazione, fotovoltaico, e copertura comunque di alcuni capannoni sulle aree da lavoro in banchina".

La discussione è in corso, e comunque resterebbe salva la parte che riguarda il fotovoltaico. "Le decisioni non sono prese - precisa il sindaco Marco Bucci -. Certamente la copertura dei cantieri è una sfida grossa. Gli obiettivi sono due: azzerare le emissioni inquinanti quando si fanno saldature e sabbiature, e avere supporti su cui mettere i pannelli solari per fornire energia. Ma il secondo può anche essere risolto in altro modo, cioè se riusciamo ad avere energia in altro modo non c'è bisogno di coprire. Per le sabbiature o altro, se queste cose non si fanno non c'è bisogno della copertura dal punto di vista ecologico. L'importante sarà creare attorno al bacino fondamenta in grado di sostenere una struttura se ce ne fosse bisogno, e poi vedremo se farla o no".

L'amministratore delegato di Fincantieri Giuseppe Bono spiega che sarebbe anche d'accordo sulle coperture "però bisogna vedere, perché abbiamo l'aeroporto vicino". Quello che è da fare di sicuro per Bono è il ribaltamento a mare dello stabilimento Fincantieri di Sestri Ponente con un nuovo grande bacino.

"Altrimenti si perde un'occasione unica. Oggi ci sono i finanziamenti, c'è un commissario che spinge, una città che credo ci dia una mano come con il nuovo ponte".