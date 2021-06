Covid: in Liguria 16 contagi, ancora giù totale positivi

(ANSA) - GENOVA, 18 GIU - Si registrano altri 16 contagi covid in Liguria, emersi dopo 4.791 tamponi (2.682 molecolari, 2.109 antigenici). Il totale dei casi positivi scende ancora e va a 1.688 (-14). Ma si registra un'altra vittima: un 73 enne deceduto mercoledì all'ospedale San Martino di Genova. Per la prima volta da giorni risale, seppur solo di due persone (uno al Galliera e uno a Sarzana), il numero dei ricoverati: ora sono 43 (+2), con 8 ospedalizzati in terapia intensiva (ieri erano 9). I 16 nuovi casi sono stati registrati 7 nell'Asl 3 di Genova, 6 nell'Asl 5 di Spezia e 2 nell'Asl 2 di Savona.

Rispetto alla campagna vaccinale, le dosi somministrate in regione hanno raggiunto quota 1.194.865, pari al 92% di quanto consegnato. Dopo il 'record' di somministrazioni alla vigilia, nelle ultime 24 ore sono stati somministrati 15.434 dosi di vaccino: 14.031 di Comirnaty e Moderna e 1.404 di AstraZeneca o Johnson. Tra i vaccinati con vaccini mRna 378.493 hanno già completato il ciclo vaccinale ricevendo anche la seconda dose.

Su AstraZeneca, invece, 26.589 hanno ricevuto anche la seconda dose. (ANSA).