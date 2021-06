Aspi: Toti, grottesco partiti a manifestazione protesta

"Sul dolore e il risentimento di chi ha perso il proprio caro nel crollo di ponte Morandi o chi ha avuto direttamente danni, dolori e lutti ovviamente non si discute. Ma trovo francamente grottesca la partecipazione in piazza di partiti politici che hanno girato in lungo e in largo questa città e questa regione promettendo soluzioni inapplicabili e digrignando i denti senza trovare una mezza soluzione che fosse accettabile". Il presidente della Regione Giovanni Toti commenta così, a margine del convegno della Uilm "Modello Genova, un ponte per il futuro: la sfida del lavoro per l'industria genovese", la manifestazione di protesta di questa sera a Genova contro l'acquisto da parte del governo, tramite Cdp, di Aspi.

"Io credo che i partiti politici più che scendere in piazza dovrebbero chiudersi in casa rossi dalla vergogna - prosegue Toti - e ringraziare il governo Draghi e il presidente del Consiglio che si è preso la responsabilità di fare un passo avanti e finalmente trovare una soluzione che ci possa far ripartire e possa sbloccare due anni di calvario di questa regione e intraprendere un viaggio verso il futuro".

"Promettere alle persone cose che non si possono mantenere, non si possono fare, sono contrarie al nostro ordinamento, fa parte del più bieco populismo e opportunismo di cui si è riempita la bocca la politica negli ultimi due anni. Andarlo a ribadire oggi in piazza trovo che sia un filo meschino e anche un po' grottesco" ha aggiunto Toti.

Per quanto riguarda la costituzione della Regione Liguria parte civile nel processo per il crollo di ponte Morandi, seconbdo Toti "il Comune ha più titolo, se la Regione ne avrà titolo si costituirà. In ogni caso vi è già una discussione in corso sui risarcimenti che Aspi deve dare alla città di Genova: ovviamente l'interlocutore numero uno è il Comune con cui noi ci confrontiamo quotidianamente e speriamo che questo ulteriore sblocco della situazione possa portare a un esito positivo".