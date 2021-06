Ansaldo Energia: nasce Ansaldo Green tech, martedì il Cda

L'atto costitutivo sarà firmato lunedì, martedì la nomina del consiglio di amministrazione e dell'amministratore delegato che sarà una donna, l'ingegnere genovese Daniela Gentile. Ansaldo Energia scommette sulle energie rinnovabili con la nascita della controllata Ansaldo Green Tech.

"Ansaldo, come sempre, guarda in avanti, all'innovazione e quindi fondiamo questa azienda che opererà nel campo delle energie rinnovabili e dello storage, cioè l'accumulo energetico, una componente importante per la stabilizzazione delle reti, sempre tutto in ottica molto green" annuncia l'amministratore delegato di Ansaldo Energia Giuseppe Marino a margine del convegno organizzato dalla Uilm di Genova sul "modello Genova".

"Sarà un'azienda con un suo capitale sociale, che cresce organicamente grazie allo sviluppo di competenze di Ansaldo Energia, quindi parte di progettazione e parte della struttura che a mano mano entrerà nell'azienda - spiega Marino - e poi eventualmente ci saranno collaborazioni, joint venture e anche possibili acquisizioni di tecnologia che confluiranno in Ansaldo Green tech già pronta a operare sul mercato globale. Qualche titolo apparso sui giornali ha già destato in tutto il mondo grandissimo interesse. Credo sia la svolta giusta nel momento giusto, sempre mantenendo il business principale delle turbine, che è la nostra strada maestra". Occupati? "Pochi per ora, abbiamo il consiglio di amministrazione, poi crescerà, ci auguriamo di arrivare a cento nel giro di poco tempo".