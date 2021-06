Ocean Race Europe, Comune Genova organizza spin-off Rolli Days

(ANSA) - GENOVA, 17 GIU - Nelle giornate che chiudono The Ocean Race Europe, l' evento velico che avrà il suo gran finale a Genova, sabato 19 e domenica 20 giugno il Comune organizza l'evento I Rolli del Mare, uno spin-off dei Rolli Days con l'apertura coordinata di alcuni siti particolarmente significativi del sistema dei Palazzi dei Rolli la cui storia e iconografia è legata, in particolare, al mare.

"Genova accoglie l'arrivo della regata offrendo alcuni dei suoi gioielli più preziosi - commenta l'assessore alle Politiche culturali Barbara Grosso - alcuni straordinari palazzi dell'aristocrazia genovese, particolarmente legati ai temi del mare, apriranno le loro porte ai visitatori. Un'anticipazione dei Rolli Days di ottobre, che narra la storia di Genova la Superba, regina del Mediterraneo". Tra i Rolli aperti Palazzo Bianco, Meridiana, Palazzo Lomellino e in via eccezionale Palazzo San Giorgio. (ANSA).