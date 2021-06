Nasconde in casa mezzo chilo di hashish e marijuana

(ANSA) - GENOVA, 17 GIU - Gli uomini della Squadra Mobile della Questura della Spezia hanno controllato a Riccò del Golfo uno spezzino di 55 anni che viaggiava a bordo della sua auto diretto verso il centro cittadino. La perquisizione dell'auto dell'uomo e della sua abitazione ha portato al sequestro di tre sacchetti di marijuana e due di hashish per un peso complessivo di circa mezzo chilo, una bilancia con residui delle sostanze nonché la somma di circa seimila euro in contanti. L'uomo, incensurato, ha ammesso di svolgere attività di spaccio. E' stato arrestato e processato per direttissima. Scarcerato, è sottoposto all'obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria. (ANSA).