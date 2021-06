Migranti con bimbo a piedi su A10,volevano andare in Francia

(ANSA) - GENOVA, 17 GIU - La squadra mobile della questura di Savona in collaborazione con la Polizia Stradale di Imperia e il Commissariato di polizia di Alassio (Savona), hanno individuato sei migranti tra i quali un minore che, a piedi sull'A10, stavano cercando di arrivare in Francia. Due di loro sono risultati in regola con la normativa sull'immigrazione mentre gli altri 4 compreso il bambino sono risultati sprovvisti di documenti e accompagnati in questura. Il bambino- così come disposto dalla Procura presso il Tribunale per i Minori di Genova - è stato affidato a una comunità. (ANSA).