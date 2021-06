Genova, grave 17 enne investita da auto, indagata conducente

(ANSA) - GENOVA, 17 GIU - Una ragazza di 17 anni è ricoverata in prognosi riservata all'ospedale San Martino di Genova dopo essere stata investita ieri in via San Quirico, in Val Polcevera, da una macchina. La giovane ha un trauma toracico e addominale e diverse fratture.

La procura ha aperto un fascicolo per lesioni stradali e ha indagato la conducente, una donna di circa 45 anni. Dai primi rilievi fatti dalla sezione infortunistica della polizia locale la giovane stava attraversando fuori dalle strisce pedonali. Al vaglio degli investigatori la velocità a cui andava la vettura.

(ANSA).