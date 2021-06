Gas da impianto Scarpino diventa biometano

(ANSA) - GENOVA, 17 GIU - Trasformare il gas prodotto dalla discarica di Scarpino in biometano introdotto nella rete cittadina per rispondere ai bisogni delle famiglie e del trasporto. Genova si pone all'avanguardia nel campo dell'economia circolare grazie ad Asja che ha realizzato il primo impianto di produzione di biometano da gas da discarica su scala industriale in Italia. L'impianto, che a regime produrrà 5.500.000 mc di biometano l'anno, utili a soddisfare il fabbisogno di 3.700 famiglie, con un risparmio di 4.510 t. di petrolio, è dotato di un sistema per la captazione e il trattamento degli off-gas e di un programma di controllo e monitoraggio del processo. Nel sistema è stata mantenuta una componente di produzione di energia elettrica a servizio dell'impianto. E se Scarpino "si è trasformato in un vero e proprio laboratorio ambientale", come ha detto il vicesindaco di Genova Massimo Nicolò, l'evoluzione dell'impianto Asja è un passo verso un futuro basato sull'economia circolare.L'impianto costruito e gestito da Asja, su concessione di Amiu Genova, è entrato in esercizio a fine 2020 e da allora ha già immesso oltre 2 mln mc di biometano nella rete di trasporto Snam.

"Abbiamo voluto realizzare il primo impianto di questo tipo a Scarpino, dove avevamo un impianto per la produzione di energia elettrica - ha spiegato il presidente di Asja Agostino Re Rebaudengo - e per noi è un traguardo molto importante all'interno del processo internazionale di decarbonizzazione".

"Le tre storiche problematiche dell'inquinamento dell'acqua, della riduzione del conferimento dei rifiuti in discarica e dell'inquinamento atmosferico - ha detto Pietro Pongiglione, presidente di Amiu Genova - trovano le soluzioni che il territorio aspettava". (ANSA).