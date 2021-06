Covid: Liguria, calano ancora nuovi casi e ospedalizzati

(ANSA) - GENOVA, 17 GIU - Diciotto nuovi casi positivi a fronte di 4.409 test eseguiti (2.647 molecolari e 1.762 antigenici) per un'incidenza pari allo 0,41. Gli ospedalizzati sono 41, 7 in meno rispetto a ieri. Nove le persone in terapia intensiva. Nessun decesso segnalato. In isolamento domiciliare ci sono 247 persone, 22 in meno rispetto a ieri. In sorveglianza attiva restano 656 persone.

Per quanto concerne la campagna vaccinale, a fronte del milione e 291.392 di dosi consegnate ne sono state somministrate n1.174.268 pari al 91%. In tutto sono state somministrate nelle ultime 24 ore 20.408 dosi di vaccino, 18.954 dosi di Comirnaty (Pfizer) - Moderna e 1.448 dosi di Vaxzevria (AstraZeneca)-Johnson. Risultano vaccinate con la seconda dose 405.082 persone. (ANSA).