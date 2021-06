A Genova la riunione del G20 sulle infrastrutture

(ANSA) - GENOVA, 17 GIU - "Genova ospiterà il gruppo di lavoro sulle infrastrutture del G20". Lo ha annunciato il sindaco della città Marco Bucci a margine dell'apertura degli eventi della regata Ocean Race Europe al porto antico. "Il 27 e 28 settembre avremo qui un altro evento internazionale importantissimo - ha affermato - su un tema che ci tornerà utile anche per quelle che saranno le opportunità per la città previste con il recovery fund". L'ufficializzazione dell'appuntamento è arrivata dal capo delegazione per la presidenza italiana del G20 Giuseppe Scognamiglio. Alla riunione parteciperanno alti funzionari dei ministeri per l'Economia e le Finanze e delle Banche centrali dei Paesi G20. "I lavori potrebbero essere aperti dal Ministro per l'Economia e le Finanze e dal Governatore della Banca d'Italia", fanno sapere dal Comune. Il G20 è il foro internazionale che riunisce le principali economie del mondo. I Paesi che ne fanno parte rappresentano più del 80% del pil mondiale, il 75% del commercio globale e il 60% della popolazione del pianeta. Si tiene ogni anno dal 1999 e dal 2008 prevede lo svolgimento di un Vertice finale, con la partecipazione dei Capi di Stato e di Governo.

Oltre al Vertice, durante l'anno di Presidenza si svolgono ministeriali, incontri degli Sherpa (incaricati di svolgere i negoziati e facilitare il consenso fra i Leader), riunioni di gruppi di lavoro ed eventi speciali. L';Italia ha assunto la Presidenza del G20 2021 l'1 dicembre 2020. (ANSA).