Tartarughe Marine, Acquario Genova festeggia il Turtle day

L'Acquario di Genova e altri ventotto centri sparsi sul territorio italiano festeggiano il #worldseaturtleday. Per la prima volta, tutti i centri di cura si uniscono per celebrare questa giornata, raccontando con un video le motivazioni che li spingono ad impegnarsi per la tutela delle Caretta caretta. L'Acquario di Genova interviene sulle tartarughe marine in difficoltà dal 1994 e dal 2009 è referente istituzionale per la Regione Liguria per l'ospedalizzazione delle Caretta Caretta (accordo Stato-Regioni), svolta in collaborazione con i Carabinieri servizio Cites che coordinano a livello nazionale l'applicazione della Convenzione di Washington per la tutela di questi animali.

"Nel 2017, L'Acquario di Genova ha ricevuto, insieme all'Acquario di Livorno, il riconoscimento nazionale per questa attività dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio - si legge nella nota -. Le operazioni di soccorso tartarughe avvengono grazie alla collaborazione con la Guardia Costiera di Genova, nell'ambito di un Protocollo d'Intesa che ha l'obiettivo di definire e gestire i principi di intervento in caso di segnalazione, avvistamento o ritrovamento di esemplari di fauna marina feriti o in difficoltà, e con il Wwf".