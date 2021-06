Nuova sede della polizia locale in bassa Val Bisagno

(ANSA) - GENOVA, 16 GIU - Antisismica, tecnologica e antiallagamento, è stata inaugurata questa mattina in Val Bisagno la nuova sede del terzo distretto della polizia locale, operativa nei locali di via Canevari. Erano presenti al taglio del nastro l'assessore alla polizia locale e alla sicurezza Giorgio Viale, l'assessore ai lavori pubblici e alle manutenzioni Pietro Piciocchi, il comandante del corpo Gianluca Giurato e il presidente del municipio Bassa Valbisagno Massimo Ferrante. La nuova sede, 600 metri quadri in uno stabile di proprietà comunale, risponde alle esigenze di circa 60 agenti, che operano sui quartieri più popolosi della città (circa 80mila residenti). Il nuovo distretto è stato interessato da importanti lavori di adeguamento. Oltre alla demolizione di pareti interne, di alcuni soppalchi e degli impianti esistenti, i lavori hanno portato al rifacimento delle facciate e alla realizzazione di nuove aperture. Eseguite anche opere strutturali anti-sismiche che si sono rese necessarie dopo lo smantellamento dei soffitti e nel corso dell'esecuzione dei lavori. L'edificio inoltre è stato adeguato dal punto di vista energetico, sostituiti anche gli impianti elettrico e di illuminazione con sensori di passo.

Realizzati l'impianto di videosorveglianza, l'impianto rete dati cablato con fibra ottica, l'impianto idrico sanitario con solare termico e accumulatore di acqua calda sanitaria, l'impianto di climatizzazione invernale ed estiva, l'impianto fotovoltaico e l'impianto allarme antincendio. "Questa nuova sede ci permetterà di esaltare questa vocazione alla prossimità e, nello stesso tempo, renderà i nostri agenti più operativi" ha sottolineato l'assessore alla sicurezza Giorgio Viale. "La decisione di dare una nuova sede al distretto, che versava in condizioni logistiche precarie, è stata effettuata dalla precedente amministrazione di comune accordo con il mio municipio" sottolinea il presidente della Bassa Valbisagno Massimo Ferrante. (ANSA).