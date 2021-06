Asl3, ospedale Villa Scassi è Covid free

(ANSA) - GENOVA, 16 GIU - Per la prima volta da inizio pandemia l'Ospedale Villa Scassi è covid-free. Lo comunica la direzione sanitaria del Villa Scassi. "L'Ospedale Villa Scassi, in prima linea durante l'intero periodo emergenziale, ha gestito fino ad oggi 2.212 pazienti covid positivi". La direzione aziendale Asl3 "ringrazia ancora una volta tutto il personale sia ospedaliero che territoriale per la dedizione quotidiana e l'impegno profuso a tutela della salute dei cittadini". (ANSA).