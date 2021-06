Covid: in Liguria 8 nuovi contagi, nessun decesso

(ANSA) - GENOVA, 15 GIU - Ci sono otto nuovi contagi in Liguria nell'epidemia di SarsCov2 e ancora una volta nessun decesso. E' quanto emerge dal bollettino della Regione sulla base del flusso tra Alisa e il ministero della Salute. Il numero dei malati ricoverati in terapia intensiva resta invariato a quota dodici, ma si riducono ancora gli ospedalizzati totali: ora sono 63, quattro in meno. In regione i positivi totali sono 1.748, ovvero 32 in meno rispetto a ieri. le persone in sorveglianza attiva sono oggi 685, rispetto ai 751 di ieri. I nuovi positivi sono emersi dopo un numero ancora piuttosto importante di tamponi: 3.271 quelli molecolari, 2.941 i testi antigenici rapidi. A livello provinciale, i nuovi contagi riguardano soprattutto Genova: sono 6 in Asl3 e 1 a Savona in Asl2 (1 nuovo caso accertato non è residente in Liguria).

