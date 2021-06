Vela: gran finale 'Ocean Race Europe' il 19 giugno a Genova

(ANSA) - GENOVA, 14 GIU - Il prototipo di una barca a idrogeno, un'imbarcazione realizzata con una stampante 3D, fino alla possibilità di fare un giro del porto di Genova a bordo di una barca elettrica: saranno alcune delle novità da vivere e scoprire al villaggio della regata 'The Ocean Race Europe' che animerà il Porto Antico di Genova dal 16 al 19 giugno.

Il Genova Blue District, il polo di innovazione del Comune di Genova sui temi e sui processi legati alla Blue Economy, parteciperà alla manifestazione con uno stand che offrirà ai visitatori la possibilità di incontrare alcune start-up e di fare esperienze di sostenibilità ambientale. Sarà presente anche l'Accademia Italiana della Marina Mercantile.

L'Università di Genova e il Politecnico di Milano allestiranno la mostra sul mare e sulla sostenibilità ambientale 'My Genoa is over the Ocean' presso i Magazzini dell'Abbondanza di via del Molo.

All'arrivo della penultima tappa della regata partita da Alicante il 13 giugno la Lanterna di Genova si illuminerà con i colori bianco e rosso della bandiera di San Giorgio, mentre per il gran finale di sabato 19 giugno la Lanterna diventerà blu e gialla, i colori dell'Europa e della regata.

Genova si appresta così a gustare un antipasto di 'The Ocean Race - The Grand Finale 2022-2023', l'ultima tappa del giro del mondo a vela, uno dei più importanti eventi sportivi globali che la città della Lanterna ospiterà fra due anni. (ANSA).