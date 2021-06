Mobilità: a Imperia arriva sharing con monopattini elettrici

(ANSA) - IMPERIA, 14 GIU - Il Comune di Imperia ha dato il via libera all'approvazione del Protocollo d'Intesa con una società, la Bolt, per l'avvio del servizio di mobilità in sharing con monopattini elettrici di ultima generazione.

L'accordo sarà formalizzato nei prossimi giorni e il servizio dovrebbe diventare operativo nell'arco di quattro settimane.

"Siamo orgogliosi che un'impresa molto affermata sul panorama europeo abbia scelto la nostra città per il suo sbarco in Italia - afferma i sindaco di Imperia, Claudio Scajola -. Imperia sta diventando un punto di riferimento nazionale per la mobilità elettrica e l'innovazione tecnologica sostenibile, come dimostra anche il caso recente di Poste Italiane che proprio da noi ha realizzato la prima area urbana 'full green' per il recapito della corrispondenza e dei pacchi". Fondata in Estonia nel 2013, Bolt è la principale azienda fornitrice di trasporto multimodale d'Europa; fornisce monopattini elettrici, biciclette elettriche e servizi di veicoli a noleggio con conducente. L'obiettivo del progetto, a costo zero per il Comune, è di offrire a cittadini e turisti un servizio di mobilità conveniente che li incentivi a spostarsi in modo sicuro e sostenibile all'interno del territorio comunale. (ANSA).