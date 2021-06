Ferrovie: guida turistica per vivere la 'Liguria in treno'

(ANSA) - GENOVA, 14 GIU - "La Liguria vista dal finestrino di un treno regionale che percorre tutta la regione mostrando le bellezze naturalistiche e non solo del territorio". Sabrina De Filippis direttore divisione Trasporto Regionale Trenitalia, racconta così lo spirito di 'Liguria in Treno', nell'ambito delle pubblicazioni create da Giunti Editore e Trenitalia (Gruppo Fs Italiane) dedicate alla scoperta dell'Italia a bordo dei treni regionali. Il progetto nasce per accompagnare il viaggiatore alla scoperta dei tanti luoghi del Bel Paese che si possono raggiungere in treno, valorizzandoli in chiave di mobilità sostenibile, conveniente e comoda. Idee per un viaggio in giornata o un percorso più articolato che può coinvolgere l'intero fine settimana. "Ci piace pensare a questa come a un'Italia del passaparola - ha detto Marco Bolasco, direttore di divisione non fiction di Giunti Editore - dei consigli inediti da dare magari agli amici. Questa guida racconta il territorio visto d a una prospettiva diversa, il treno regionale che è una prospettiva di scoperta, sostenibilità, turismo slow e la Liguria, anche per la sua morfologia, è il luogo perfetto per iniziare". Il primo volume racconta luoghi iconici come Le Cinque Terre e scorci e passeggiate incantevoli nelle più note e amate località del Ponente Ligure. Il tutto arricchito da approfondimenti su gastronomia, tradizione e cultura locali.

"Questo guida, oltre a mettere in evidenza le bellezze del territorio - conclude Gianni Berrino Assessore ai Trasporti e al Turismo della Regione Liguria - dimostra che si può fare turismo viaggiando in treni. Una scelta utile sia per chi decide di venire in Liguria in treno che per chi è già qui e sceglie la ferrovia per spostarsi tra le varie località". (ANSA).