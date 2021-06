Calcio: Samp: duello D'Aversa-Iachini per panchina

(ANSA) - ROMA, 13 GIU - Roberto D'Aversa si incontrerà martedì con il presidente Massimo Ferrero, l'ex tecnico del Parma è entrato nella lista dei candidati per la panchina della Sampdoria. Ma rimangono molto alte le quotazioni dell'ex blucerchiato Beppe Iachini, molto amato dai tifosi doriani e reduce dall'esperienza di Firenze dove è riuscito a salvare la squadra per due stagioni consecutive. Fuori dai giochi o quasi il francese Patrick Vieira e molto distante anche Marco Giampaolo: ormai restano in corsa D'Aversa e Iachini e sarà una settimana decisiva per la scelta del nuovo allenatore doriano.

