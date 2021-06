Esplode bombola durante barbecue, donna grave

(ANSA) - GENOVA, 12 GIU - Una bombola del gas di un barbecue è esplosa nel primo pomeriggio sulla terrazza di una azienda a Mainetto, nella zona di Serra Riccò. Una donna di circa 50 anni è stata travolta dalle fiamme ed è stata trasportata con l'elicottero dei vigili del fuoco al centro grandi ustionati del Villa Scassi, in codice rosso. Altre tre persone sono rimaste ferite in modo lieve: una ha rifiutato il ricovero mentre altre due sono state trasferite in codice verde all'ospedale San Martino e la Villa Scassi.

Sul posto sono intervenuti i medici del 118, i pompieri e i carabinieri. Secondo le prime informazioni a causare l'esplosione un difetto a una valvola o la rottura di un tubo.

(ANSA).