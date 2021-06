Protezione civile: Genova si dota di colonna mobile

(ANSA) - GENOVA, 11 GIU - Il Comune di Genova sarà dotato di una propria "colonna mobile" di Protezione Civile. La Protezione Civile di Genov, partecipando al progetto "Colonna mobile degli Enti Locali", promosso da ANCI in accordo con il Capo del Dipartimento di Protezione Civile, è risultata vincitrice - insieme ad alcuni altri Comuni - del bando che ha stanziato una somma per acquisire mezzi in grado di fornire un supporto logistico e rendere effettiva l'erogazione di servizi nel caso di alluvioni, terremoti o altre calamità naturali.

Presentati in piazza Matteotti 4 mezzi. Grazie alla colonna mobile il Comune di Genova garantirà in caso di evento calamitoso, su richiesta del Dipartimento di nazionale, l'attività di una squadra di almeno 6 persone per un periodo settimanale. A Palazzo Tursi sono arrivati quasi 380mila euro per l'acquisto dei mezzi.

«La recente esperienza - ha detto il vicesindaco Massimo Nicolò - ci ha insegnato che bisogna essere sempre pronti". «La colonna mobile del Comune di Genova si andrà ad aggiungere alla colonna mobile regionale - ha detto l'assessore alla Protezione civile della Regione Liguria Giacomo Giampedrone -. Sicuramente la presenza anche di una colonna mobile comunale contribuirà a rafforzare la capacità del nostro intervento" «La partecipazione al progetto "Colonna mobile" - ha sottolineato il consigliere delegato Sergio Gambino - era stata deliberata dalla Giunta comunale nel dicembre 2018. Ora il Comune di Genova potrà operare con il proprio personale per portare soccorso alle popolazioni colpite da eventi calamitosi" (ANSA).