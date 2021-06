Da Comune Genova bonus affitto per imprese in centro storico

(ANSA) - GENOVA, 11 GIU - Un bonus affitto da un minimo di 6mila a un massimo di 12mila euro all'anno per sostenere 200 imprese che si insedino nel centro storico. E' l'ultima iniziativa del Comune di Genova nell'ambito del piano integrato "Caruggi", per il rilancio complessivo della città vecchia. Il bando, che sarà pubblicato sul sito del Comune dalle 14 del 14 giugno, è stato presentato nel salone di Rappresentanza di palazzo Tursi ed è rivolto a imprese artigianali, di servizi e di professionisti che vogliano aprire un'attività in locali a piano strada nei vicoli che siano sfitti da almeno tre mesi.

"Questo progetto ha un valore commerciale ma soprattutto ha un valore sociale - dice il sindaco Marco Bucci - è un'azione concreta per far rivivere zone abbandonate al degrado attraverso attività sane, da parte dell'amministrazione oltre ai soldi pubblici ci sarà anche un controllo costante sulla qualità delle attività aperte, sia sul fronte dell'ordine pubblico sia dell'occupazione". Il contributo andrà per i nuovi contratti di locazione, anche di imprese già esistenti, che vogliano ingrandire la propria attività affittando nuovi spazi su strada.

Il bonus potrà essere erogato per un minimo di 30 mesi fino a un massimo di 60 a seconda del maggiore o minore prestigio della zona da rivitalizzare. "Il nostro obiettivo è che la presenza di nuovi negozi di vicinato, attività artigianali ma anche studi professionali accresca l'appeal di determinate aree del centro storico - dice l'assessore Paola Bordilli - per i prossimi mesi sono allo studio ulteriori bandi a sostegno delle attività economiche". Alla presentazione anche Maurizio Caviglia, segretario generale della Camera di Commercio di Genova: "Questa è un'iniziativa molto importante, speriamo che questo modello di aiuto possa essere trasferito anche in altri centri". (ANSA).