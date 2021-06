Aspi: a Genova manifestazione contro vendita a Cdp

(ANSA) - GENOVA, 11 GIU - A quasi tre anni dal crollo del ponte Morandi Genova scenderà in piazza per chiedere al Governo di "interrompere la trattativa per l'acquisizione onerosa delle quote di Aspi da parte dello Stato e venga invece riavviato il procedimento di caducazione della concessione autostradale per le gravi inadempienze che hanno provocato la tragedia del ponte". La manifestazione di protesta contro la vendita a Cdp con la partecipazione dei fondi Blackstone e Macquarie è stata convocata da numerose sigle del mondo economico, politico e sociale genovese e ligure per venerdì 18 giugno dalle 18 davanti alla Prefettura di Genova.

Ha aderito il Comitato dei parenti delle vittime del ponte Morandi, i parlamentari de 'l'Alternativa c'è' Mattia Crucioli e Bianca Laura Granato (Senato), Pino Cabras, Francesco Forciniti, Emanuela Corda, Jessica Costanzo e Raffaele Trano (Camera), il consigliere regionale Ferruccio Sansa (Lista Sansa), il Comitato Autostrade Chiare, il Comitato Zona Arancione Ponte Morandi, l'Unione Comitati di quartiere Genovesi, Italia Nostra sezione Genova, il presidente della Commissione Antimafia Nicola Morra, i senatori Gianluigi Paragone, Elio Lannutti, Lucio Malan, il presidente di Azione Civile - Popolo per la Costituzione Antonio Ingroia, il Deputato già Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca Lorenzo Fioramonti, il presidente dell'emittente tv locale Primocanale Maurizio Rossi, l'ex ministro della Difesa Elisabetta Trenta, il consigliere regionale ligure Gianni Pastorino (Linea Condivisa), il deputato Edoardo Rixi (Lega), il vice presidente del Consiglio Regionale della Liguria Armando Sanna e altri.

La manifestazione si concluderà con la richiesta al Prefetto di Genova di ricevere una delegazione che formalizzerà al rappresentante territoriale del Governo "la volontà della cittadinanza di non scendere a patti con chi ha svenduto la sicurezza di tutti per il proprio personale tornaconto". (ANSA).