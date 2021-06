Vaccini: cantiere yacht lusso apre hub per 2-3mila persone

E' stato inaugurato questa mattina il nuovo hub vaccinale del cantiere navale Sanlorenzo ad Ameglia (La Spezia) che garantirà 200 vaccinazioni al giorno destinate in un primo momento ai dipendenti diretti, per poi allargarsi a quelli del subappalto ed eventualmente anche ai familiari. Una platea che oscilla tra le 2 mila e 3 mila persone. L'hub si trova in un capannone industriale esterno allo stabilimento Sanlorenzo, allestito con gli spazi destinati all'inoculazione e all'emergenza. La prima ad essere vaccinata, stamani, la responsabile risorse umane, Martina Franchetti. Al taglio del nastro erano presenti oltre al cavaliere Massimo Perrotti, amministratore delegato dell'azienda, il ministro del Lavoro Andrea Orlando e il presidente della Provincia della Spezia Pierluigi Peracchini. Perotti ha espresso soddisfazione per essere tra le prime aziende a dotarsi di questa struttura, dimostrando "attenzione nei confronti dei dipendenti. La nautica è un settore che ha 'beneficiato' della pandemia, oggi registriamo un incremento del 20% sul fatturato 2021 e in previsione del 22% sul 2022, il titolo ha guadagnato il 50% nell'anno della pandemia. Da socio di Confindustria dico al ministro di aiutare le aziende, le partite Iva nei settori che hanno sofferto, la ristorazione, gli hotel, il turismo.

Fatelo in modo mirato. Bloccare i licenziamenti per tutti a nostro avviso non è corretto, prima diamo un segnale alla società italiana che tutto torna alla normalità e meglio è.

Negli ultimi 18 mesi noi abbiamo assunto 200 persone in più".

Peracchini ha sottolineato l'esempio di "responsabilità sociale d'impresa" della Sanlorenzo. Il ministro del Lavoro Andrea Orlando ha sottolineato la necessità di "costruire un patto sociale per la costruzione del futuro. Non bastano leggi e decreti, sapremo affrontare la ripresa e i cambiamenti profondi che ne conseguiranno se si responsabilizzano le forze vive del Paese. Il dialogo sociale è faticoso, ma è l'unico modo per costruire uno sviluppo duraturo e consolidare la base democratica del Paese. Ringrazio Sanlorenzo per lo sforzo fatto in questo passaggio".