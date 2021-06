Tpl: i bus elettrici sbarcano anche nel ponente genovese

(ANSA) - GENOVA, 10 GIU - Gli autobus elettrici sbarcano nel ponente genovese per la prima volta, con cinque nuovi mezzi Rampini - gli stessi in azione nell'hub vaccinale in fiera - inizieranno a circolare il 14 giugno sulla linea tra Voltri e l'ospedale San Carlo ma nei prossimi mesi saranno attivate altre quattro linee. I mezzi sono stati presentati nel quartiere del ponente questa mattina alla presenza delle istituzioni. La novità è ancora più significativa perché la linea fa riferimento alla rimessa Cornigliano che diventerà il secondo polo elettrico della città a servizio del trasporto pubblico. I lavori per l'infrastrutturazione elettrica della rimessa di via San Giovanni D'Acri sono avviati e nei prossimi mesi verranno realizzati i locali tecnici necessari, il Power center di distribuzione e i charger per gli e-bus. I 10 nuovi bus elettrici Rampini, da 8 metri, sono stati acquistati da AMT con parte del finanziamento complessivo di 17,5 milioni di euro del Decreto Genova 1, erogato da Regione Liguria. "Gli autobus che presentiamo oggi fanno parte di un pacchetto di 24 mezzi elettrici acquistati da Amt grazie alle risorse erogate dalla Regione, si tratta di mezzi che, a parità di prestazioni, sono più sicuri, più comodi, silenziosi e a zero emissioni" ha detto l'assessore regionale ai Trasporti Gianni Berrino.

"L'elettrificazione della linea bus 193 - ha aggiunto Matteo Campora, assessore alla Mobilità Integrata e ai Trasporti del Comune di Genova - rappresenta una nuova, importante tappa del percorso di rinnovamento e potenziamento del trasporto pubblico genovese che, in linea con il grande progetto dei quattro assi di forza finanziato dal Mit". Marco Beltrami, presidente di Amt, ricorda: "Il passaggio all'elettrico non è una semplice sostituzione di mezzi, ma richiede investimenti sulle infrastrutture e modifiche organizzative. È un progetto complesso sul quale tutta l'azienda è coinvolta e che portiamo avanti con il sostegno e la collaborazione di tutti gli enti locali". (ANSA).