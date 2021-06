Covid: superati i 103 mila contagi da inizio pandemia

(ANSA) - GENOVA, 10 GIU - Nelle ultime 24 ore sono 28 i nuovi contagi, emersi da 2661 tamponi molecolari e 2444 antigenici rapidi con tasso di positività allo 0,54%. I positivi sono 1870, 15 meno di ieri. Complessivamente da inizio pandemia sono 103.010. I nuovi positivi sono stati tracciati 12 nell'area di Genova, 10 nel Savonese, 4 nello Spezzino, 2 nel Tigullio.

Nessun contagio nell'Imperiese come ieri. C'è stato un morto, una donna di 92 anni al San Martino. Il totale dei decessi è 4341. Gli ospedalizzati sono 68 in area medica e 20 in terapia intensiva. Complessivamente ci sono due ricoverati in meno. I guariti sono 42. In isolamento domiciliare ci sono 440 persone, 38 meno di ieri, e in sorveglianza attiva c ene sono 892, erano 950.

La Liguria continua a vaccinare con numeri record: per il secondo giorno consecutivi il numero delle dosi inoculate è superiore a 18 mila. Sono 18257. Hanno completato il ciclo vaccinale in 376926. I vaccini consegnati sono 1.200.130, quelli somministrati 1.088..514, il 91%. (ANSA).