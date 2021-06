Aeroporti: Volotea punta su ripresa con 15 rotte da Genova

(ANSA) - GENOVA, 10 GIU - Saranno 15 le destinazioni raggiungibili dall'aeroporto di Genova nel secondo semestre 2021 con la compagnia Volotea per un totale di 365 mila posti in vendita da e per lo scalo, il 18% in più rispetto al secondo semestre 2019. Il vettore scommette sulla ripartenza del settore post covid grazie alla campagna vaccinale in corso.

Da settembre 2021 Volotea collegherà Genova con l'aeroporto Charles De Gaulle di Parigi. Le rotte disponibili si suddividono in 10 domestiche (Alghero, Brindisi, Cagliari, Catania, Lamezia Terme, Lampedusa, Napoli, Olbia, Palermo e Pantelleria) e 5 internazionali (Parigi, Ibiza, Minorca e Palma di Maiorca in Spagna, Santorini in Grecia). Sono già in vendita anche le rotte alla volta di Atene, Corfù, Creta, Mykonos, Madrid e Malaga, che decolleranno nel 2022.

"Genova rappresenta per Volotea una base di grande importanza strategica e siamo entusiasti, dopo questi ultimi mesi così difficili che hanno messo in ginocchio il comparto turistico a livello globale, di ricominciare a volare con maggiore frequenza da e per lo scalo genovese", commenta il presidente della compagnia Carlos Muñoz.

"La ripartenza del Paese, di Genova e della Liguria necessita di collegamenti", interviene il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti.

"La crescita esponenziale avuta dal Colombo negli ultimi anni dimostra come lo scalo abbia enormi potenzialità, che potranno essere ulteriormente sviluppate in futuro sfruttando le sue peculiarità, tra cui quella, quasi unica al mondo, di aeroporto adiacente al centro cittadino", afferma il sindaco Marco Bucci.

"La riapertura della base Volotea a Genova è un deciso passo verso un'estate di riavvio del trasporto aereo", commenta il presidente dell'aeroporto Paolo Odone. (ANSA).