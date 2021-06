Vaccini in vacanza: Toti, da Figliuolo arrivato ok, Liguria lo aveva chiesto per prima

(ANSA) - GENOVA, 09 GIU - "E' arrivata la lettera del generale Figliuolo che autorizza la somministrazione delle seconde dosi di vaccino nelle regioni dove si va in vacanza per un lungo periodo. La Liguria lo aveva chiesto per prima insieme al Piemonte, grazie all'accordo firmato con il Presidente Alberto Cirio, e già nelle prossime ore metteremo a punto gli ultimi aspetti tecnici. Pronti a partire!". Lo scrive il presidente della Liguria Giovanni Toti sulla sua pagina Facebook.

La possibilità di vaccinare contro il covid in un'altra regione vale "ovviamente in casi eccezionali e per un congruo periodo di tempo". Lo sottolinea il presidente Liguria Giovanni Toti a margine della visita a Genova alla Casa della Salute di Asl 3. "Ho parlato già questa mattina di buon'ora con Cirio, abbiamo messo al lavoro i nostri staff che nelle prossime ore costruiranno un protocollo - ha aggiunto Toti -. È ovvio che non sarà un servizio per tutti, ma va nella indicazione di quella flessibilità che chiedevamo".

Intanto Cirio annuncia di aver già parlato con Toti. "Ho sentito ora il presidente Giovanni Toti con cui abbiamo già siglato l'accordo per far sì che i piemontesi in vacanza in Liguria possano ricevere lì la seconda dose, così come per i liguri che trascorreranno le ferie in Piemonte. Stiamo mettendo a punto gli ultimi aspetti tecnici. Saremo operativi al più presto!", aggiunge il governatore.