Università Genova al nono posto tra atenei italiani

(ANSA) - GENOVA, 09 GIU - L'Università di Genova si conferma al nono posto tra gli atenei italiani e fa un balzo in avanti nella classifica mondiale passando dalla fascia 651-700 alla 601-650. La presenza nella top-ten è evidenziata nella pubblicazione dell'edizione 2021-2022 del ranking globale di CWUR - Center for World University Rankings: "La compilazione di questa classifica tiene conto della qualità dell'insegnamento, del tasso occupazionale degli ex studenti e dei risultati della ricerca. Nel ranking pubblicato compaiono 2.000 università selezionate fra le oltre 20.000 attive nel mondo. UniGe si classifica alla posizione 281 mantenendo il nono posto tra i 66 atenei che sono entrati in classifica sui circa 100, pubblici e privati, presenti nel nostro Paese e confermandosi nel top 1,4% delle università mondiali", spiega l'Università in una nota.

Mentre l'edizione 2022 di QS World University Rankings ha visto crescere l''Ateneo del capoluogo ligure: sono state prese in considerazione 41 università italiane, cinque in più rispetto all'edizione dell'anno precedente. Tredici università hanno mantenuto la stessa posizione, tredici sono scese in classifica e dieci sono salite. Tra gli indicatori utilizzati la reputazione secondo i datori di lavoro basata sulle risposte al sondaggio di oltre 75.000 datori di lavoro sul rapporto tra università e occupabilità dei laureati: "Questi risultati sono molto importanti per l'Università di Genova - commenta Fulvio Mastrogiovanni, Prorettore all'internazionalizzazione - perché forniscono un riscontro numerico delle diverse attività eccellenti del nostro Ateneo, in altre parole ne definiscono la reputazione. I parametri considerati evidenziano come l'Università di Genova sia in crescita dal punto di vista qualitativo. (ANSA).