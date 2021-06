Ubriaco alla guida del monopattino, denunciato

(ANSA) - GENOVA, 09 GIU - Ubriaco alla guida del monopattino cade sulle alture del quartiere di Castelletto a Genova, in via Chiodo. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale che lo hanno denunciato. L'uomo, 28 anni, aveva un tasso alcolemico di 1,6. Per la guida con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l sono previsti un'ammenda da 1500 a 6000 euro e l'arresto da 6 mesi a un anno. Non essendo il veicolo targato, è stato impossibile accertarne la proprietà e quindi, provare che fosse del ventottenne e procedere al sequestro per la confisca. Il monopattino è stato recuperato e ritirato dal nonno del ragazzo.(ANSA).