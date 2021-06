Tela monumentale John Giorno al Ducale per Electropark

(ANSA) - GENOVA, 09 GIU - Una gigantesca installazione dell'artista newyorkese John Giorno, a Palazzo Ducale di Genova, per inaugurare Electropark, il festival di musica elettronica che unisce le performing arts all'innovazione culturale. E' stata presentata stamani dal direttore della manifestazione Alessandro Mazzone insieme alla direttrice di Palazzo Ducale Serena Bertolucci.

L'opera dai toni arcobaleno con la scritta 'We Gave a Party for the Gods and the Gods All Came' è un dipinto di poesia a scala monumentale che resterà nel cortile maggiore di Palazzo Ducale fino a settembre.

In programma a Genova da domani a domenica 13 giugno, Electropark vedrà dieci artisti nazionali e internazionali protagonisti di sei dj set, quattro installazioni, tre degustazioni, un reading e un talk tra Palazzo Ducale, la Darsena, Prè e il Sestiere del Molo.

L'opera di John Giorno, scomparso nel 2019, è installata a Palazzo Ducale in collaborazione con l'istituzione culturale genovese e il Festival Internazionale di Poesia "Parole spalancate" ed è prodotta da Apalazzogallery (Brescia) e dalla John Giorno Foundation di New York.

"Cominciamo la stagione 2021 con un grande opening in pieno stile Electropark, composto da un ricco programma di eventi dal vivo che ibrida linguaggi, formati e generi differenti tra dj set, talk, reading, degustazioni e installazioni che, partendo dalla musica elettronica, mettono al centro concetti come ricerca, contaminazione e inclusività", commenta Mazzone.

"Con questa iniziativa Genova e Palazzo Ducale abbracciano i temi del contemporaneo, di livello internazionale, di grande qualità, attualità e sintesi - evidenzia Bertolucci - dando valore a una proposta che è nel suo insieme multimediale, multilingue e multidisciplinare e proprio per questo estremamente adatta per aprire nuove visioni e nuove possibilità di avvicinamento all'arte e alle arti". (ANSA).